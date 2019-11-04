Gençler Tepebaşı'nda dil öğreniyor

Bu kapsamda düzenlenen 6 farklı dil eğitiminden biri olan Fransızca kursu da gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda 19 Mayıs, 29 Ekim ve 2 Eylül Gençlik Merkezinde düzenlenen 55 farklı başlıkta gençlik eğitimi ve ortaokul, lise öğrencilerine yönelik okula destek eğitimleri ile birlikte toplam 72 kurs, bin 740 gencin katılımı ile sürüyor. Düzenlenen 6 yabancı dil kursundan biri olan Fransızca da 20 gencin katılımı ile devam ederken; gençler Gençlik Merkezleri ile yepyeni bir dil ile tanışma fırsatı yakaladıkları için mutlu olduklarını belirtiyor. Gençlik Merkezleri'ndeki tüm eğitimler gibi ücretsiz olarak gerçekleştirilen Fransızca kursu ile kendilerini geliştirdiklerini ifade eden gençler, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a da gençlik için sağladığı imkanlardan ötürü de teşekkür ediyor.

Fransızca kursuna katılmak isteyen gençler, Gençlik Merkezleri'nin gelecek dönemde düzenleyeceği 2020 Bahar Dönemi kursları ve diğer tüm etkinlikleri, Gençlik Merkezleri'nin sosyal medya hesaplarını takip ederek bilgi edinebilecekler.