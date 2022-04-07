Gençler Tepebaşı'nda müzik yapmayı öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde gençler, ücretsiz olarak gerçekleştirilen 38 farklı branştaki eğitim çalışmasından keman kursuna da yoğun ilgi gösteriyor.

Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilen yeni dönem kursları da 38 farklı branştaki eğitim ile devam ediyor. Bu çerçevede gençler için ücretsiz olarak düzenlenen enstrüman kurslarından olan keman eğitimleri de gençlerden yoğun ilgi görüyor. 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde yaklaşık 30 kursiyerin katılımı ile 2 farklı grupta düzenlenen eğitimler, gençlerden beğeni topluyor. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimler sayesinde kendilerini geliştirme imkânı bulduklarını belirten gençler, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a da sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor.

Gençlik Merkezleri'nde Merkezlerde düzenlenen eğitim ve faaliyetlerden haberdar olmak isteyen gençler, sosyal medya hesaplarından Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'ni takip edebiliyor.