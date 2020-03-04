Gençler yazarlık yeteneklerini geliştiriyor

Tepebaşı Belediyesi'nin 3 farklı noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri'nde düzenlenen 52 farklı kurs, bin 470 gencin katılımı ile sürüyor. Gençler, 2020 Bahar Dönemi Kursları kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilen Öykü Yazarlığı kursuna da yoğun ilgi gösteriyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, hizmet verdiği 3 farklı noktada düzenlenen etkinlikler ile gençlerin verimli şekilde vakit geçirmesine destek olurken; eğitim çalışmaları ile de gelişimlerine destek oluyor. 2020 Bahar Dönemi Kursları kapsamında gerçekleştirilen 52 kurs da bin 470 gencin katılımı ile devam ediyor. Öykü Yazarlığı kursuna katılan 15 genç de 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde öykü yazmanın kurallarını ve gerekliliklerini öğreniyor. Gençler daha sonra eğitmenlerin desteğiyle çeşitli denemeler yaparak amatör eserlerini ortaya çıkarıyor.

Mayıs ayı ortasına kadar devam edecek olan Öykü Yazarlığı kursuna katılan gençler de düzenlenen ücretsiz eğitim çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini belirtiyor.

Her yıl on binlerce gence hizmet veren 19 Mayıs, 29 Ekim ve 2 Eylül Gençlik Merkezleri'nde düzenlenen etkinlik ve faaliyetlerden haberdar olmak isteyen gençler, sosyal medya hesaplarından (Facebook, Instagram, Twitter/@esktgm) Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'ni takip edebiliyor.