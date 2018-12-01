Gençlerbirliği 3 puanı 6 golle aldı

Lig'in 14'üncü haftasında Karabükspor'u 6-0 ile geçen Gençlerbirliği'nde Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Oyuncularımı rakibi ciddiye aldıkları için kutluyorum” dedi.

Lig'in 14'üncü haftasında Gençlerbirliği, Karabükspor'u 6-0 ile geçti. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta 3 puanı 6 golle alan kırmızı-siyahlılar liderliğini sürdürdü. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Erkan Sözeri, “2 haftadır mağlup oluyorduk. Moral açısından önemliydi. Mutluyuz. Olayın taktik teknik boyutuna girmeye gerek yok. Karabükspor genç oyuncularla zorluk içinde mücadele eden bir takım. Oyuncularımı rakibi ciddiye aldıkları için ayrıca tebrik ediyorum. Hedefimiz Süper Lig. Fazla söyleyecek bir şey yok. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bize Eskişehir'de Ankara'yı yaşattılar. Karabükspor'e de zorlu yolculuklarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.