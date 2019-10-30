İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlerbirliği'nde Fuat Çapa sesleri

Eskişehirspor’un eski çalıştırıcısı Fuat Çapa Gençlerbirliği’ne çok yakın.

Eskişehirspor'un eski çalıştırıcısı Fuat Çapa Gençlerbirliği'ne çok yakın.


Bir dönem Gençlerbirliği'nde de görev alan Çapa'nın ismi Gençlerbirliği ile anılmaya başlandı. Başarılı teknik direktör Fuat Çapa Eskişehirspor'da zor şartlar altında özellikle gençler ile başarılı bir sezon geçirmişti. Çapa, küme düşer denen takımı son ana kadar Play-Off hesapları yapar hale getirmişti. Çapa, 2011-2013 sezonlarında görev almış İlhan Cavcav ile en uzun süren çalışan teknik adam olmuştu. Gençlerbirliği yönetiminin Çapa ile temas halinde olduğu gelen bilgiler arasında.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.