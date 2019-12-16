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Gençlerden müzik ziyafeti

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu, Bir Tatlı Huzur konserinde seslendirdikleri eserler ile izleyicilere muhteşem bir gece yaşattı.


Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu, düzenlenen konser programlarında izleyiciler ile buluşmayı sürdürüyor.


İdil Çeliker'in şefliğinde, “Bir Tatlı Huzur” isimli konserde izleyici karşısına çıkan koro, birbirinden güzel eserleri başarı ile icra etti. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen konsere Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca'nın yanı sıra çok sayıda müziksever katıldı. İki bölümden oluşan konserde koro, “Gün Batıyor Tepelerden”, “Kimseye Etmem Şikayet”, “Sevil Neşelen”, “Kalbim Seni Özler” gibi eserleri seslendirdi. Konserde ayrıca Tepebaşı Belediyesi TSM Çocuk Korosu da sahneye çıkarak “Okul Marşı” adlı eseri seslendirdi.


İzleyicilerden büyük beğeni ve alkış alan konser, bestesi İdil Çeliker'e, güftesi Nedim Uçar'a ait olan “Hayat Bir Başkadır Tepebaşı'nda” ile sona erdi. Konser sonunda Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, Çeliker'e çiçek takdiminde bulundu.

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