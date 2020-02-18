Gençlere Avrupa fırsatları anlatılıyor

Avrupa Dayanışma Programı hakkında 29 Ekim Gençlik Merkezi Ali İsmail Korkmaz Sahnesi'nde gerçekleştirilen son bilgilendirme toplantısına 30 genç katıldı. Gençlik merkezi çalışanları, gençlere Avrupa'da 2 haftadan 1 yıla kadar nasıl gönüllülük yapabilecekleri ile alakalı bilgilendirmelerde bulundu. Programın avantajları, nasıl proje bulunabileceği, başvuruları esasları ve kabul aldıktan sonra yapılması gereken işlemler gibi konuların ele alındığı toplantıda gençlere kapsamlı bilgi verildi.

Gençlere tamamen ücretsiz biçimde Avrupa'da gönüllülük yapabilmelerini sağlayan Avrupa Dayanışma Programı'na dair bir sonraki toplantı ise 26 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek.