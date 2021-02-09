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Gençleri zehirlemeye çalışan 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Eskişehir’de, polis ekipleri tarafından bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheliden 2’si çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Eskişehir'de, polis ekipleri tarafından bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerimizi zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamdaki çalışmalarda 5 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda; 2,58 gram metamfetamin ve 12 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şahıslar hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheliler S.F. ve S.I., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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