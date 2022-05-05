Gençlerin kulaçları Avrupa'dan duyuluyor

Eski milli sporcu ve Galatasaraylı yüzücü Hüseyin Yılmaz, Eskişehir'de yüzme havuzu sayısının az olmasına rağmen Sudem Deniz gibi başarılı sporcular yetiştiğini ifade ederek, ayrıca Türkiye'nin Avrupa Gençler kategorisinde müthiş başarılar elde ettiğini dile getirdi.

Astım hastalığı sebebiyle doktorun tavsiyesi üzerine 5 yaşından itibaren yüzmeye başlayan eski milli sporcu Hüseyin Yılmaz, artık Eskişehir'de küçük yaş kategorisindeki milli sporcuların kondisyonerliği ile ilgileniyor. Sıcak havaların artış göstermesiyle beraber vatandaşların da havuzlarda bire bir yüzme derslerine olan talebinin arttığını vurgulayan antrenör Yılmaz, bu branşta en çok görülen sakatlıklardan ve düzenli olarak yarışlara katılan sporcuların günlük periyotlarının nasıl olması gerektiğinden bahsetti. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun her yıl üzerine değer katarak ilerlediğini ifade eden Yılmaz; “Devletimiz, yüzme sporuna mükemmel bir destek veriyor ve bu yatırımların küçük şehirlerdeki olimpik havuzların yapılması dahilinde daha da artacaktır” dedi.

“Emeklerimizin karşılığını Sudem Deniz'in rekorunda aldık”

Eskişehir'de havuz sayısının çok az olmasına rağmen milli sporcuların yetişebildiğini söyleyen eski Galatasaraylı Yılmaz, “Kentin yüzme başarısı her yıl artıyor ve bu konuda giderek bilinçleniyoruz. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin gösteremediği dereceleri sporcularımızla gösteriyoruz. 1 yıldır Sudem Denizli, Esra Simay Özdaban, Ela Melis Bulat ve Ceylin İnan gibi milli sporcuların kondisyerliğini yapıyorum. Hem kara hem de ağırlık programlarını düzenliyorum. Emeklerimizin karşılığını Sudem Deniz'in 100 metre sırtüstü kategorisinde 1:02:13 saniyelik derecesi ile kırdığı rekorda aldık. Yüzücülükte başarının yüzde 70'i suysa, kalan yüzde 30'luk kısım da kara antrenmanlarıdır” şeklinde konuştu.

“Yüzme branşında gördüğümüz en büyük sağlık problemi omuz üzerine oluyor”

Antrenman periyodlarını ve şiddetini, yarışların tarihine göre programladıklarını aktaran Hüseyin Yılmaz, bir sporcunun yaşı fark etmeksizin en geç 23.30'da uyuması gerektiğini dile getirdi. Uyku ve beslenme düzeninin hiçbir gıda takviyesi ile kıyaslanamayacak kadar önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, konuyla alakalı olarak sözlerine şöyle devam etti:

“Yüzme branşında gördüğümüz en büyük sağlık problemi omuz üzerine oluyor. Bunu engellemek için mutlaka idmandan önce omuz mobilitesi ve stabilizasyonuna yönelik 15-20 dakikalık ısınma hareketleri uygulanmalıdır. Çünkü omuz bölgesindeki küçük kas gruplarını güçlendirmezseniz, spor kariyerinizde büyük sıkıntılara yol açabilir.”

“Türkiye, Avrupa Gençler kategorisinde müthiş başarılar elde ediyor”

Türkiye'deki yüzme sporunu yurtdışı ile kıyaslayan eğitmen Hüseyin Yılmaz, “Küçük yaşlarda sporcular aldığı madalyalar ile derecelere doyuyorlar ve sonraki süreçte ise başarılarının yetmemesi üzerine psikolojik bunalıma giriyorlar. Bu konuda ise antrenörlere büyük iş düşüyor. Tüm bunlara nazaran ülkemiz Avrupa Gençler kategorisinde güzel başarılar elde ediyor” diyerek düşüncelerini noktaladı.