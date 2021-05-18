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Gençlik Haftası'nda fidan dikim etkinliği

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Haftası etkinlerine fidan dikimi ile devam etti.


15-21 Mayıs Gençlik Haftası sebebiyle Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı faaliyet yürüten Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Muttalip'teki spor tesisinin çevresini ağaçlandırmak için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çalışma yaptı. Fidan dikim etkinliğine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, Gençlik Hizmetleri Müdürü, şube müdürleri, gençlik liderleri, antrenörler ve çok sayıda gönüllü genç katılarak spor tesisinin etrafına ağaçlandırma çalışması yaptı. Yapılan açıklamada bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

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