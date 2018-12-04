Gençlik Tiyatrosu yeni oyuncularını arıyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, bünyesine katılacak yeni oyuncular arıyor. 17-24 yaş arası gençlerin başvuruda bulunabileceği Gençlik Tiyatrosu'na, 28 Aralık tarihine kadar müracaat edilebilecek. Gençlik Tiyatrosu yetkilileri tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Bir öğrenci Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu çatısı altında öncelikle ekip ruhunu öğrenir. Gruptaki arkadaşlarına ve eğitmenlerine olan yaklaşımı, saygısı büyük önem arz eder. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu eğitmenleri, sadece yetenekli öğrencileri seçerek oyunlar sahnelemeyi hedef edinmemiştir. Tiyatroya karşı yeteneği olmayan ama istekli, azimli, kendilerini geliştirmek isteyen gençleri bünyesine katmayı ve bu şekilde oyunlar sahnelemeyi daha yararlı bulmaktadır. Bu noktada Gençlik Tiyatrosu kapılarını Eskişehir'deki tüm gençlere açmıştır. 17-24 yaş arası gençler 28 Aralık tarihine kadar rahatlıkla başvuru yapabilir. Gençlik Tiyatrosu bünyesinde gerçekleştirilen tüm çalışmalar tamamen ücretsizdir. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu çalışmalarını yalnızca Türkiye ile sınırlamamıştır. Ekibimiz her yıl Avrupa'da gerçekleştirilen belirli atölyelere ve festivallere katılım göstermektedir. Bu yüzden ekibe katılmayı planlayan öğrencilerin İngilizce bilgileri ayrıca önem arz etmektedir" denildi.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'na katılmak isteyen gençler, bilgi ve başvuru için Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'ne 0 (222) 321 56 11 numaralı telefondan ulaşabilecek.