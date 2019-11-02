Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu, Anadolu Üniversitesi standını ziyaret etti

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı 2019'da yer alan Anadolu Üniversitesi standını ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası Congressium'daki fuarda, Anadolu Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü. Standın ziyaretçilerinden biri de Kasapoğlu oldu. Standa uğrayan Bakan Kasapoğlu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bakan Kasapoğlu, Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan'dan birimin çalışmalarını dinledi. Bakan Kasapoğlu SODİGEM tarafından hazırlanan "100 Oyun Dijital Oyunlar Rehberi” kitabının ve Ebeveynler için Tehlikeli Dijital Oyunlar Bilgilendirme Kitapçığı'nın içeriği ile yakından ilgilendi.

Ebeveynler için Tehlikeli Dijital Oyunlar Bilgilendirme Kitapçığı'nda ölümle sonuçlanabilecek tehlikeler barındıran dijital oyunlar ile meydan okumalar olduğunu aktaran Prof. Dr. Levent Eraslan, ebeveynlere yönelik hazırlanan kitapçıkta oyunların özellikleri, nasıl oynandığı, doğurduğu tehlikeler anlatılırken aileleri de uyardıklarını belirtti. 100 dijital oyunun yer aldığı 100 Oyun Dijital Oyunlar Rehberinde ise, oyunların piyasaya sürüldüğü yıl, içeriği, özellikleri ve dünya standartlarında yaş sınırlamaları gibi özellikler yer aldığını Bakan Kasapoğlu'na aktaran Prof. Dr. Eraslan, bu çalışmalarda amacın aileleri uyarmak olduğunu ifade etti.

Öte yandan ikincisi düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı 3 Kasım Pazar gününe kadar ATO Congressium'da ziyarete açık olacak.