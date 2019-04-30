Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu, Vali Çakacak'ı ziyaret etti

Eskişehir'e gelen Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Vali Seyfullah Hacımüftüoğlu, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Valiliğe gelişi sırasında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevini yürüten Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu, Vali Özdemir Çakacak, Vali Yardımcıları Aslan Avşarbey ve Akın Ağca ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç karşıladı.

Ziyaret anısına ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayan MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu, daha sonra beraberindekiler ile birlikte Vali Çakacak'ın makamına geçti.

Sohbet havasında geçen ziyarette, ilimizin genel durumu hakkında bilgiler veren Vali Çakacak, nazik ziyaret dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.