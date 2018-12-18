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"Geometriye Yolculuk" projesi

Eskişehir Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Geometriye Yolculuk" projesi ile tarihi yakından tanıma fırsatı buldu.

Eskişehir Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Geometriye Yolculuk" projesi ile tarihi yakından tanıma fırsatı buldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP) kapsamında 11 öğrenci, matematik öğretmenleri İsmail Karaoğlan öncülüğünde Edirne ve İstanbul'daki Mimar Sinan'ın yaptığı eserleri gezdi. Okul Müdürü İbrahim Akar'ın da katıldığı projede öğrenciler bölgeye hakim rehberler eşliğinde geçmişte oluşturulan yapıları inceledi. Öğrenciler, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Edirne Selimiye Camii'nin yanı sıra İstanbul'da bulunan Süleymananiye Camii; Mihrimah Sultan Camii, Rüstem Paşa Camii, Şehzade Camii ve diğer yapıları yakından gördü. Gezilen yerler tek tek fotoğraflanırken daha sonra belgesel tadında bir film ile velilere de izletilecek.

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