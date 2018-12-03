Gerçeği aratmayan kaza tatbikatı

Eskişehir'de '112 Acil Hizmetler Haftası' dolayısıyla gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

Anıt Park önünde düzenlenen tatbikata katılan Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, 112 Acil Servis, itfaiye ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri büyük bir özveri ile yaralıyı kurtarmak için zamanla yarıştı. Temsili olarak bir otobüs ve bir minibüs kazasının ele alındığı uygulama başarıyla tamamlanırken çevrede bulunan vatandaşlar da olayın tatbikat olduğunu anlayınca derin bir nefes aldı.

Yapılan tatbikat ile ilgili görüşlerini paylaşan ve bu tür çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Dr. Veli Görkem Pala, "112 ekiplerimiz, Eskişehir'de 2018 yılı içerisinde bugüne kadar 5 bin 352 trafik kazasına gitti. Ekiplerimiz, kaza yerinde genellikle itfaiye, polis, AFAD ekiplerimizle paydaş bir şekilde çalışıyor ve halkımızın hayatını kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Fedakarca çalışmalar gösteriyor. Bugün de toplu bir otobüs ve minibüs kazası senaryosu tatbikatı yaptık. 3 tane durumu ağır olan, 4 tane hayati tehlikesi bulunan, 5 tane de hayati tehlikesi bulunmayan vatandaşımızın kurtarılma senaryosuyla bir tatbikat gerçekleştirdik. 5 ambulansımız, 1 AFAD ekibimiz, 1 tane de itfaiyemizle, diğer kurumlardan katılan personellerimizle birlikte bugün tatbikatımızı gerçekleştirdik. Tatbikatımız başarıyla gerçekleşmiş olup katılan tüm ekiplerimize, bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Tatbikat sonrası personeller, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.