Gerçek Yaşam Temelli Okul Sözlüğü uygulamaya geçiyor

“Gerçek Yaşam Temelli Okul Sözlüğü Uygulamaları” başlıklı proje Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Özkan tarafından yürütülecek. Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ferdi bozkurt proje ile ilgili detay bilgilerini paylaştı. Dr. Ferdi Bozkurt “Projeyle, yeni, özgün ve gerçek yaşam temelli bir okul sözlüğü eğitim/öğretim materyali olarak ortaya koyulacak. Bu amaçla, ilkokuldan başlayarak liseye kadar devam eden eğitim-öğretim sürecinde çocukların karşılaşabilecekleri MEB onaylı ve kullanımda olan ders kitapları, çocuk edebiyatı ürünleri, süreli çocuk yayınları gibi doğal dil ortamlarına ait metinlerin yer aldığı özel amaçlı bir derlem (corpus) üzerinden sözlükbilim uygulamalarıyla projenin ana hedefi olan Gerçek Yaşam Temelli Okul Sözlüğü (GYTOS) oluşturulacak” dedi.

Türkiye Yeterlikler Çerçevesinde belirtilen yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik bir araştırma projesi olarak hayata geçirilecek olan projenin temel araştırma sorusunu: Okul çağındaki çocukların (öğrencilerin) karşı karşıya kaldıkları dilsel ortamların söz varlığı oluşturuyor. Kendisi başlı başına bir AR-GE boyutuna sahip olan sözlükbilim uygulamaları temelinde okul çağı çocuklarının karşılaştıkları doğal dil ortamlarına ait söz varlığı bir derlem üzerinden deneysel olarak belirlenecek. Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ders kitaplarının ve çocukların karşı karşıya kaldığı doğal dil ortamlarının söz varlığı araştırma konusu yapılacak.

Projede birçok üniversiteden uzmanlar yer alıyor

Dr. Ferdi Bozkurt, projeye Türkiye'deki birkaç üniversiteden çeşitli uzmanların yer destek vereceğini belirterek, “Proje başta Mersin Üniversitesi olmak üzere İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinde görevli 12 araştırmacı ile yürütülecek.

Projede yürütücü olarak Doç. Dr. BülenT Özkan görev alırken; Prof. Dr. Nurettin Demir, Doç. Dr. Ahmet Başal, Doç. Dr. Deniz Melanlıoğlu, Doç. Dr. Şahap Bulak, Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade, Doç. Dr. Ali Tan, Dr. Mehmet Gürlek, Dr. Talat Aytan, Dr. Ferdi bozkurt, Dr. Fatih Doğru, Dr. Özlem Uzun araştırmacı olarak; Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın ve Prof. Dr. Erdoğan Boz ise danışman olarak görev alacak” dedi.

Projeye ayrıca Hacettepe Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitelerinin Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri de akademik destek vereceğini vurgulayan Dr. Ferdi Bozkurt, proje sonucunda ortaya çıkacak olan Gerçek Yaşam Temelli Okul Sözlüğü cep telefonu, tablet, akıllı tahta uygulamaları ve web üzerinden tüm öğrencilerin erişimine açılacak” şeklinde anlattı.