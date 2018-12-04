Gereksiz çağrılar başkalarının ölümüne neden olabilir

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü tarafından, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz kullanımına yönelik ‘Bir Nefes Kadar Acil Mi?' kampanyası başlatıldı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, "“Bizim suyumuz patladı kaçı aramam gerekiyor?', 'Telefon kapandı onun için aradım', 'Sevgilimden ayrıldım” şeklinde çeşitli çağrılara muhatap oluyoruz” dedi.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen açılış toplantısında, Eskişehir 112 ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalara ait tanıtım videosu izletildi. Daha sonra konuşan Eskişehir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, eskiye nazaran artık vakalara 10 dakikanın altında yüzde 95 oranında ulaşıldığını belirtti. Dr. Bilge, “Eskiden ambulans, acil istasyonu yok denirken, ulaşım süreleri yarım saat, 20 dakika gibi sürelerle ölçülürken, artık Eskişehir itibariyle hastalara 10 dakikanın altında yüzde 95 ulaşımımız var. Bu gelinen noktada biz hem yaptığımız hizmetleri göstermek hem de 112 Acil telefonunun uygunsuz kullanımı konusunda halkı bilinçlendirmek adına bir kampanya düzenledik. Bunun sloganını da ‘Bir Nefes Kadar Acil Mi?' diye koyduk. Bunun temel nedeni şu, sadece 112 vakaları dışında, bu telefon numaralarının kullanılması toplumu 112 acil sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak temel amacımız. Arayan bazı numaraların, 'Bizim suyumuz patladı kaçı aramam gerekiyor?', 'Telefon kapandı onun için aradım', 'Sevgilimden ayrıldım' şeklinde çeşitli çağrılarına muhatap oluyoruz. Bunlar çok ciddi yüzdelerle ifade ediliyor. Aylara göre, kimi zaman yüzde 60 oluyor, kimi zaman ise yüzde 80 oluyor. Bu nedenle biz toplumu bilinçlendirme ve acil haftasını kutlama adına böyle bir organizasyona başladık” ifadelerini kullandı.

“Eskişehir 112 Acil Çağrı hattına 10 ayda gelen toplam çağrı adeti 478 bin 544”

Ardından konuşan İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, 1 yıl sürecek olan kampanyanın sadece Eskişehir'de yapıldığına dikkat çekerek, “Bir Nefes Kadar Acil Mi?, bir eğitim ve bilinçlendirme kampanyası. Bu kampanya çerçevesinde 112 Acil Çağrı hattının gereksiz kullanımı ve ambulansların görevi dışında kullanımı konusunda bir bilinçlendirme ve eğitim sebebiyle bu kampanyayı başlattık. 1 Ocak ile 31 Ekim 2018 tarihleri arasında Eskişehir 112'nin toplam vaka sayısı 52 bin 53'tür. 1 Ocak 31 Ekim 2018 tarihleri arasında Eskişehir 112 Acil Çağrı Hattına gelen toplam çağrı adeti 478 bin 544'tür. Bunun 52 bin 53'ünün vakaya dönüştüğünü düşünürsek, şuana kadar Acil Çağrı hattının gereksiz işgal yüzde 89 civarındadır” dedi.

Yapılan konuşmalar sonrası Eskişehir-Ankara uygulama noktasına giden 112 ekipleri, buradaki trafik uygulamasında durdurulan araç şoförlerine bilgilendirici broşürler dağıttı.