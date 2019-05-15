Geri dönüşüm bilinci aşılanıyor

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme) Vakfı, çocukların çevre bilincinin artırılması ve geri dönüşümün önemini kavrayabilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda okullarda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra düzenlenen çocuk oyunları ile öğrenciler hem eğleniyor hem de geri dönüşümün önemini öğreniyor. Tepebaşı Belediyesi ve ÇEVKO Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Dönüşüm İyi Gelecek” isimli müzikli çocuk oyunu da yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde de sahnelenen oyunu, TEİ Alparslan İlkokulu, Ali Rıza Efendi İlkokulu, Cevat Ünügür İlkokulu, Cahit Kural İlkokulu, Şehit Mustafa Türker İlkokulu, Yarbay Mehmet Yaşar Gülle İlkokulu, Mualla Zeyrek İlkokulu, Barbaros İlkokulu, Tunalı İlkokulu ve Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz İlkokulu'ndan toplam 311 öğrenci izledi.

Türkiye genelindeki 10 belediye ile birlikte Tepebaşı Belediyesi'nin de ev sahipliği yaptığı oyunda, başrolü üstlenen çevre dostu bir kedi ile çocuklara geri dönüşümün önemi ve çevre bilinci, eğlenceli bir dil ile aktarıldı.