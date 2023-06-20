Geri dönüşüm malzemelerinden defile

Peçeteler, kartonlar, plastik malzemeler ve poşetler, öğrencilerin üzerindeki aksesuarlara ve giysilere dönüştü. 'Sorumlu Üretim ve Tüketim' bilincini erken yaşlarda öğreterek sürdürülebilir topluluklara örnek olunması hedeflendi. Geri Dönüşüm defilesiyle 'Sorumlu Üretim ve Tüketim' hedefi destekledi. Geri Dönüşüm Defilesi, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden olan 'Sorumlu Üretim ve Tüketim'e de katkı sağladı. Katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılmasını hedefleyen defilede, 'önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma' ilkeleri desteklendi.

Defile, geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmayı, toplum bilincini olumlu yönde etkilemeyi ve geri dönüşümün önemini vurgularken, kullanılmış malzemeleri dönüştüren öğrenciler atıkların çöp olmadığını ve farklı şekillerde kullanılabileceği fark etti.

Yapılan projeler BM'2030 hedeflerine uygun olarak hazırlanıyor

Anaçağ Anaokulları Kurucusu Serkan Can Zengin, Anaçağ Anaokullarında yapılan etkinliklerin Birleşmiş Milletler'in belirlemiş olduğu 17 maddelik 2030 hedeflerine uygun yapıldığını ve öğrencilere bu bilincin ufak yaştan itibaren öğretilmesi gerektiğini belirtti. Zengin, öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları tasarımlarla başarılarını da sergileme fırsatı bulduklarını belirtirken, geri dönüşüm, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik konularının önemine de değindi. Bu şekilde toplumda farkındalık kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.