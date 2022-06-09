Geri dönüşüm temalı Çevre Çocuk Şenliği düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Geri Dönüşüm Temalı Çevre Çocuk Şenliği'nde atölyelerden spor aktivitelerine, oyunlardan müzik dinletisine kadar pek çok etkinlik çocuklar ile buluştu.

Tepebaşı Belediyesi, çocuklara çevre bilincini aşılamak üzere gerçekleştirdiği çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu alanda düzenlenen olan Geri Dönüşüm Temalı Çevre Çocuk Şenliği de Tepebaşı Belediyesi Ana Hizmet Binası yanında birçok etkinlik ile dolu dolu geçti. Şenlik genelinde atölyeler, spor aktiviteleri, oyunlar, müzik dinletisi, İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu, stantlar, 2. el kıyafet takası, Eko-Okullar etkinlikleri, Doğa Konakoğlu ile geri dönüşüm atölyesi, Cevriye Ataman ve Şebnem Balevi ile kitap söyleşisi gerçekleştirildi.

Şenlik, öğrencilerin etkinlik alanına bando korteji ile giriş yapması ile başladı. Ardından öğrencilerin geri dönüşüm ve nesli tükenen hayvanlara dikkat çektikleri kostümleri ile sahneye çıkmaları, katılımcılardan alkış aldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, “Çevre projeleri ülkelerin vazgeçilmez en önemli projeleridir. Bunun da en güzel örneklerini Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi ile yürütmenin gururunu yaşıyoruz. Uzun yıllardır Eko-Okullar projesini yürüten okullarımız var. Eskişehir'de şu anda aktif olan 38 okulumuz bulunuyor. Bu okulların 18'i bu sene Uluslararası Yeşil Bayrak Ödülü alarak okullarında Eko-Okul etiketi olan bayrağı dalgalandıracak. Bu başarıda şüphesiz ki Tepebaşı Belediye Başkanı Sayın Ahmet Ataç'ın destekleri ve okullarımızın destekleriyle Eskişehir Türkiye'de farklı bir il olmanın hatırına her zaman olduğu gibi imzasını atıyor” dedi

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ataç ise “Bugün çevre deyince bütün çocuklarımız bu alanda toplanmaya gayret etti. Biz de bugün onlara birtakım eğlenceler, mutlu olacakları noktalar hazırladık. Sevgili çocuklar, kentlerin nüfusları suretle artıyor. Tabi bu nüfusun artmasıyla beraber çevre sorunları da artış gösteriyor. O açıdan bu konuda siz çocuklarımıza ve biz büyüklere çok büyük görevler düşüyor. Ama sizler bir büyüğü ikaz ettiğinizde çok daha etkili olduğunu unutmamalısınız. Çevre sorunlarına karşı öğretmenlerimiz, okullarımız, belediyemiz, hep birlikte mücadele edeceğiz. 1972'de Birleşmiş Milletler konferansında 5 Haziran tarihi Çevre Günü olarak kabul edilmiş. Bundan dolayı her yıl 5 Haziran'da çevre etkinlikleri yapılmaktadır. Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Çevre kirlilikleriyle beraber iklimsel değişiklikler dünyamızı tehdit ediyor. Büyükler ve küçükler, herkes üstüne düşen görevi yapacak. Hepinize sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.