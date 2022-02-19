Gıda, hijyen ve sağlık eğitimleri yapıldı

Eskişehir'de "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" kapsamında eğitimler düzenlendi.

16-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda 3 gün boyunca verilen eğitimlerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda faaliyet gösteren ve daha önce bu eğitimi almamış kantin, kafeterya, yemekhane ile çay ocaklarında çalışan 124 personel katıldı.

Eğitimlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nden Gıda Mühendisleri Zuhal Ünal Canbaz ve Ece Dergi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Gülnur Barut ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden Ebe Onur Kalaycı eğitici olarak sunumlarını gerçekleştirdi. 3 oturum halinde düzenlenen eğitimlerin ilk oturumunda Gıda Mevzuatı, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik, okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları, TGK gıda etiketleme ve tüketicileri bilgilendirme, güvenilir gıda, gıda hijyeni, muhtemel tehlikeler, gıdaların bozulma nedenleri ile ilgili bilgi verildi. İkinci oturumda gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim kurumlarındaki gıda işletmelerine ait özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda maddelerinin kullanımı, gıda maddelerinin depolama ve muhafazası, gıdaların hazırlanması ve işlenmesi, gıdanın servisi, satışı ve tüketime sunumu konularında bilgilendirme yapıldı. Üçüncü oturumda kişisel hijyen, el yıkama alışkanlığının önemi ve temizliğin bireylerin sağlığına etkisi, Covid-19 ile diğer üst solunum yolu hastalıkları arasındaki farklarla ilgili sunum gerçekleştirildi. Daha sonra okullarda yaşanabilecek boğulmalar karşısında heimlich manevrasının öneminden bahsedilerek uygulamalı olarak bu işlemin nasıl gerçekleştirileceği katılımcılara gösterildi. Eğitimi alan 124 personelin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlüğü onaylı katılım belgeleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından temin edilecektir.