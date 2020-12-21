Gıda sektörü işletmecileri çözüm yolu arıyor

İşletme içerisinde müşterilerine servis yapamayan gıda sektöründe hizmet veren işyerleri, paket servis ve gel-al şekliyle satışlarına devam ediyorlar. Maliyetlerinin artmasıyla satışlarını çoğaltmak isteyen işletme sahipleri kampanyalarla ve reklamlarla çözüm yolu arıyor.

Eskişehir'de 10 yıldır gıda sektöründe hizmet veren bir işletmenin sahibi olan Soner Akagündüz, sonra birkaç senedir işlerde zaten düşüş olduğunu ve pandemi sürecinin bu düşüşü arttırdığını belirtti. Akagündüz, "Pandemiden dolayı işletmemiz 3 ay kapandı. Haziran ayıyla beraber yeniden açtık. Öğrencilerin yoğun olduğu bir semte hitap ediyoruz, fakat uzaktan eğitimden dolayı öğrencilerin üniversite okudukları illere gitmemesinden dolayı işlerimizde büyük bir kayıp yaşıyoruz. İşletme içerisine müşteri almamız yasak. Sadece paket servisle işlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Paket servisleri çoğaltmak için reklamlara yatırım yapıyoruz. Sosyal medya reklamlarına ağırlık veriyoruz. Dikkat çekebilmek için indirimler yapıyoruz, kampanyalar hazırlıyoruz” dedi.

“Giderlerimiz çok arttı”

Maliyetlerin yükseldiğini ve giderlerinin arttığını belirten Akagündüz, “Ambalaj gideri bizim için çok büyük bir dert. Pandemi öncesi yaklaşık 3 bin TL ambalaj giderimiz olurken, şuanda 8 bin TL civarı ambalaj giderimiz oluyor. Bu aradaki fark işlerimiz arttığı için değil, sadece paket servis yaptığımız için oluşuyor. Tabi sadece ambalajla bitmiyor. Önceden kurye personeli olarak bir kişi çalışıyordu. Şuan iki veya üç kişi çalıştırıyoruz. Motosikletimiz günde 30-40 kilometre yapıyordu. Şuanda günlük 150 kilometre yapıyor. Personel ve yakıt masrafları inanılmaz yükseldi. Fakat biz tüm bu yükselen maliyetlere rağmen indirim yapmak zorunda kalıyoruz. Az da olsa kazanmak zorundayız, işletmemizi başka türlü ayakta tutamayız” dedi.