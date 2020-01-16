Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün sosyal medya hesapları 591 bin kez görüntülendi

Emine Sever, il müdürlüğü sosyal medya hesaplarının 2019 yılında 591 bin kez görüntülendiğini duyurdu.

Emine Sever, il müdürlüğünün 2019 yılına ait sosyal medya hesapları görüntülenme sayıları ile ilgili bir açıklama yaptı. Sever yaptığı açıklamada; güvenilir bilginin sosyal medya hesaplarından alınabileceğine değinerek, “Üreticilerimizle daha iyi iletişim içinde olmak amacıyla il müdürlüğümüz adına oluşturulan sosyal medya hesaplarımız ile Bakanlığımızın programları çerçevesinde; İlimizde yapılan tarımsal faaliyetler, yenilikler, projeler, AR-GE çalışmaları, güncel duyuru ve üreticilerimizi yakından ilgilendiren desteklemelerle ilgili tüm gelişmelerin hızlı ve etkin bir şekilde paydaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Eskişehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarına olan ilginin 2020 Ocak ayında da artış gösterdiğini ifade eden İl Müdürü Emine Sever açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“2019 yılı genel değerlendirilmesine bakıldığı zaman İl Müdürlüğümüzün resmi facebook hesabının 2019 yılı Şubat ayında bin 100 abone (beğeni) ve günlük ortalama bin 550 görüntülenme sayısına sahipken; 2020 yılı Ocak ayı itibariyle 2.500 abone (beğeni) ve günlük 2.000 üzeri görüntüleme sayısına ulaştı. 2019 yılı içinde 683 tanesi fotoğraflı gönderi olmak üzere 917 gönderi paylaşımı ve sayfamız bir senede toplam 591.000 görüntüleme aldı."