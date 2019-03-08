Girişimci kadınlar tecrübelerini paylaştı

Eskişehir'deki girişimci kadınların katılımıyla Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen panelde girişimci ve üretici kadınlar tecrübelerini paylaştı.

Panelin başlangıcında değerlendirmelerde bulunan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir araya geldik ancak aslında her gün böyle sadece bir gün ile sınırlı değil. Üreten emek veren başımızın tacı kadınların şirketlerimizde daha fazla yer almasını istiyoruz. Hayatlarımızın her anlamında görmek istiyoruz. Diğer yandan kadınların hiçbir şekilde pozitif ayrımcılığa ihtiyacı yok, eşit görülmeye ihtiyacı var. ESO olarak bunu ilke edindik” ifadelerini kullandı.

“Toplumun yüzde 100'ü kadınlar tarafından yetiştiriliyor”

Panelin açılış konuşmasını yapan ESO Meclis Üyesi Nilay Güneş Erdemir, “Toplumun yüzde 50'si kadınlar tarafından oluşuyor ama toplumun yüzde 100'ü kadınlar tarafından yetiştiriliyor. Hayat döngüsünde bu kadar önemli rolü olan bizlerin, iş hayatında ve sosyal hayatın tamamı içinde yer almamamız için hiçbir sebep yok. Daha çok isteyelim, daha çok çalışalım, daha çok birlik olalım, daha fazla güçlenelim. Ancak bu sayede toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak mümkün olacaktır. Tabii ki kabul ediyorum kolay değil. Ama istek, azim, katılım ve dayanışma ile mümkün. Bunu da biliyorum” diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarından panele konuşmacı olarak katılan iş kadınları Bedriye Berber Engin, Sumer Tömek Bayındır ve ESO Meclis Üyesi Nilay Güneş Erdemir iş dünyasına giriş ve yıllar boyunca devam eden bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Öte yandan panel sonunda İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ve Nilay Güneş Erdemir, panel konuşmacılarına hediye taktim etti.