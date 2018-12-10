Girişimcilik Derneğinden ilk hibe Eskişehirli kadın grişimciye

Güzellik salonu işletmecisi Eskişehirli kadın girişimci Serpil Yetişen, Girişimciliği Geliştirme ve Destekleme Derneği'nin ilk geri ödemesiz sermaye desteğini almaya layık görüldü.

Girişimcilik Derneği'nin başlattığı ‘geri ödemesiz sermaye desteği projesi' meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda Eskişehir'de faaliyet gösteren bir güzellik salonu, hazırladığı iş planının başarılı bulunması sonucu Girişimcilik Derneğince geri ödemesiz sermaye desteğini almaya layık görüldü. Aynı zamanda Girişimcilik Derneği tarafından eğitim ve danışmanlık hizmeti de alan salona, söz konusu geri ödemesiz sermaye desteği, önümüzdeki günlerde işletme sahibi Serpil Yetişen'e teslim edilecek.

Girişimcilik Derneği; girişimcilere, Türkiye ekonomisine ve istihdama katkı sunmak amacıyla başlattığı 50 bin TL'ye kadar varan karşılıksız sermaye desteği projesini sürdürüyor. Girişimcilik Derneği Başkanı Fatih Altaş, Serpil Yetişen'e dernek desteklerinden faydalanmaya hak kazandığına dair belgeyi teslim etti. Bu arada, Girişimcilik Derneği tarafında girişimcilere eğitimler ve danışmanlık hizmetleri de veriliyor. İşletmeci Serpil Yetişen aynı zamanda Girişimcilik Derneği tarafından kendisine verilen “iş planı hazırlama danışmanlığı” kapsamında hazırlamış olduğu iş planı sayesinde KOSGEB'den de geri ödemesiz (hibe) olarak kuruluş, kira, makine ve teçhizat ile ofis donanımı ve mobilya desteği aldı.

İşletmeci Serpil Yetişen, daha önce kozmetik ve ilaç sektöründe çalıştığını ve ardından asıl mesleği olan güzellik uzmanlığı alanında çalışmaya başladığını söyledi. Mesleğini icra ederken arkadaşlarından Girişimcilik Derneğini öğrendiğini ve bunun üzerine derneğe başvuru yaptığını belirten Yetişen, “İşimi geliştirmek istiyordum ancak yeterli sermayem yoktu. Girişimcilik Derneğine işimle ilgili bir iş planı hazırlayarak karşılıksız sermaye desteğinden faydalanmak için başvuruda bulundum. Başvurum onaylandı ardından eğitime alındım. Akabinde projem ilgili komisyon tarafından kabul gördü ve karşılıksız sermaye desteği almaya layık görüldüm” dedi.

Girişimcilik Derneğinden aldığı eğitim sonrasında dernek danışmanları ile birlikte iş planı hazırlayarak KOSGEB'e de hibe desteği için başvurduğunu anlatan Yetişen, KOSGEB'den de geri ödemesiz hibe desteği aldığını kaydetti. Girişimcilere bu tür desteklerden faydalanmalarını, eğitim almalarını tavsiye eden Yetişen, dernek tarafından verilen eğitimlerin önünün açılmasında büyük kolaylık sağladığını ve bilinçli hareket etmesine katkı sunduğunu belirtti.

Başkan Fatih Altaş da Girişimcilik Derneği tarafından desteklendiğini gösteren belgeyi Yetişen'e teslim ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Girişimcilere çağrıda bulunan Başkan Altaş, dernek olarak her zaman girişimcilere destek vermek için çalıştıklarını belirterek, tüm girişimcileri bu imkanlardan faydalanmaya davet etti.