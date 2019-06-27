Girişimcilik Eğitimi alan 75 kadın çiftçiye katılım belgeleri verildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, ‘Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi' programı kapsamında düzenlediği “Uygulamalı Kadın Girişimcilik Eğitimi” alan 75 kadın çiftçiye katılım belgeleri törenle teslim edildi.

İl Müdürlüğü tplantı salonunda düzenlenen törene İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, İşkur İl Müdürü Hasan Yoldaş, il müdür yardımcıları, şube ve ilçe müdürlerimiz ile kadın çiftçiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürümüz Dr. Emine Sever törende yaptığı konuşmada, tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, kırsalda üretici ve girişimci ruha sahip kadın çiftçilere girişimcilik eğitimlerinin verilmesi yolu ile uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ve tarımda kadın girişimciliğinin arttırılmasının amaçlandığını ifade etti. Sever, program kapsamında 18-40 yaş arası kadın çiftçilere KOSGEB ve İŞKUR işbirliği ile 32 saat süreli “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” ni alan Çifteler ilçesinde 20, Beylikova ilçesinde 19, Sarıcakaya ilçesinde 15, merkezde 9 ve İnönü ilçesinde 12 olmak üzere toplam 5 sınıfta eğitim gören 75 kadın çiftçiye belgelerinin verileceğini söyledi.

2019 yılında 4 bölgeden oluşan 17 ilde yürütülen programda, Eskişehir İl Müdürlüğünun Ankara, Sivas, Yozgat illerini kapsayan İç Anadolu Bölgesinde koordinatör il olarak seçildiğini söyleyen İl Müdürü Sever, eğitimler sonucunda hazırlanan projelerin değerlendirilerek ilk on projenin belirleneceğini ve daha sonra diğer illerde de seçilen onar projeyle birlikte 4 Temmuz 2019 tarihinde Eskişehir'de düzenlenecek programda sergileneceğini belirtti.

KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz da yaptığı konuşmada; Tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi kaynakları etkin-verimli ve sürdürülebilir kullanan, bulunduğu çevreye öncülük eden ve rol model olan/olabilecek genç kadın çiftçilere yönelik sürdürülebilir iş imkânlarının sağlanması, istihdam imkanlarının artırılması ve korunması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Tören, kadın çiftçileree katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.