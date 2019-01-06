Girişimcilik eğitimleri verimli geçiyor

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde düzenlenen girişimcilik eğitimlerine katılan gençler çalışmaları çok faydalı bulduklarını ifade ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi işbirliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim çalışmaları sürüyor. Merkezde gençlerin iş dünyasına girişlerinde var olan sorunlarının çözülmesi ve iş dünyasında daha etkin rol alabilmeleri için mültecilerin de faydalanacağı başta girişimcilik olmak üzere pek çok konuda eğitim çalışması gerçekleştiriliyor. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, serbest iş kurma fırsatlarının destek ve teşvik edilerek yeni istihdam alanları yaratılmasını da sağlamayı amaçlıyor. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitim çalışmaları ile gençlerin desteğe açık yatırımcılara ulaşabilmesi, bilişim sektöründe istihdam sorunu olmasına rağmen sektöre dönük çalışmalar yapan gençlere fırsat verilmesi, yabancı dil eksikliğinden dolayı ilgilendikleri sektöre ilişkin yeterli araştırma yapamayan, yol gösterici zorluğu çeken ve bu nedenle nasıl hareket edeceğini bilemeyen gençlere destek olunuyor.

Gençlerin iş dünyasına girişlerinde var olan sorunlarının çözülmesi ve iş dünyasında daha etkin rol alabilmeleri amacıyla gerçekleştirilen Sosyal Girişimcilik eğitimi, Sosyal Kuluçka Merkezi Danışma Kurulu üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şeyda Taluk tarafından gerçekleştirilirken, eğitim çalışmasına katılan 6'sı mülteci 25 kişi, sosyal girişimcilik farkındalığına ulaştı. Eğitimleri tamamlayarak girişimcilik adına önemli adımlar atan gençler de Kuluçka Merkezi'nde düzenlenen eğitimlere katılmaktan memnun olduğunu ifade ediyor. Türk gençlerinin yanı sıra mültecilerin de katılım gösterdiği eğitimlerin ardından değerlendirmede bulunan gençler, “Kuluçka Merkezi'nde düzenlenen eğitimlere katılmaktan dolayı mutluyuz. Burası gençlerin kafalarındaki fikirleri hayata geçirebilmeleri adına güzel bir fırsat. Girişimcilik ile sosyal girişimcilik arasındaki farkları öğrenmek için de faydalı oldu. Gençliğin kafasında çok fazla fikir var ve girişimcilik üzerine herhangi bir tecrübemiz yok. Burada tecrübesini bizler ile paylaşan deneyimli isimler var. Burası kafa karışıklığı yaşadığımız konuları netleştirmek, çekindiğimiz konularda özgüven sahibi olmak adına yararlı bir eğitime ev sahipliği yapıyor. İş fikirlerimizi geliştirmek ve hayata geçirmek için eksikliklerin giderilmesi için de çok faydası oldu. Hocamız Şeyda Taluk'a ve Tepebaşı Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel oluşumu tüm arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz” diye konuşuyor.

Eğitim çalışması ile iş kurma fikri olan katılımcılar konu hakkında gerekli bilgileri edinme şansı yakaladı. Aralarında Fildişi Sahilleri, Burundi, Somali ve İranlı mültecilerin yer aldığı 25 katılımcı, tamamlanan eğitim çalışmasına katılmaktan dolayı memnun olduklarını belirterek katılım belgelerini Şeyda Taluk'tan aldı. Öte yandan düzenlenen eğitimleri tamamlayan gençler, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nden faydalanmaya devam edebilecek. Kuluçka merkezi tarafından kabul gören projelerde fikir ve iş geliştirme başta olmak üzere çeşitli alanlarda mentörlük ve danışmanlık desteği alabilecekler.