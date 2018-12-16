Gitar Resitali'ne dinleyicilerden tam not

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen "Gitar Resitali" Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen "Gitar Resitali" Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Çavgın Çınkıt'ın sahne aldığı Gitar Resitali dinleyicilerden tam not aldı. Konserde; J.S. Bach'ten II. Keman Sanatı BWV 1003, Andante & Allegro, F. Sor'dan Mozart Sihirli Flüt Teması Üzerine Varyasyonlar, H. Villa'dan Lobos'tan Etüd No 11, Anonim Allı Turnam, J. Rodrigo'dan I. Fandango, II. Pasacaglia, III. Zapateado parçaları seslendirildi.