İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gitar Sınıfı Konseri müzikseverlerle buluştu

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Gitar Sınıfı Konseri”, Koral Çalgan Salonu’nda dinleyicilerle buluştu.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Gitar Sınıfı Konseri”, Koral Çalgan Salonu'nda dinleyicilerle buluştu.


Lisans ve lisansüstü öğrencilerin hünerlerini sergilediği konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Konserde Doç. Emre Ünlenen'in öğrencileri Cemal Öner F. Sor, Onur Demircioğlu ve Mert Akyüz ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi. Mozart, F. Tarrega ve R. Dyens gibi usta sanatçıların eserlerini dinleyiciyle buluşturan öğrencilere Doç. Ünlenen de eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.