Gitar Sınıfı Konseri müzikseverlerle buluştu

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Gitar Sınıfı Konseri”, Koral Çalgan Salonu'nda dinleyicilerle buluştu.

Lisans ve lisansüstü öğrencilerin hünerlerini sergilediği konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Konserde Doç. Emre Ünlenen'in öğrencileri Cemal Öner F. Sor, Onur Demircioğlu ve Mert Akyüz ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi. Mozart, F. Tarrega ve R. Dyens gibi usta sanatçıların eserlerini dinleyiciyle buluşturan öğrencilere Doç. Ünlenen de eşlik etti.