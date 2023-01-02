Goble Diskaro Alımı ile Bitkisel ve Hayvansal Orijinli Gübre Üretimine hibe desteği

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde, kırsal kalkınma destekli makine ekipman alımı çerçevesinde kendisine ait en az 15 dekar arazisi olan, hidrolik olarak katlanabilenler için kendisine ait en az 20 dekar araziye sahip ve traktörü olan çiftçilere, ekim öncesinde toprağı keserek parçalayan, anız bozma, yabancı ot mücadelesi ve tırmıkların yetersiz olduğu ağır toprak koşullarında kullanılan diskli tırmık için yüzde 50 hibe desteği verileceği duyuruldu. Diskli tırmık hibe desteğine en az 1 yıldır Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerin başvuru yapabileceğini ileten müdürlük, ayrıca diskli tarım makinesinin yanı sıra tarım aleti ve makine alımlarımda da yüzde 50 hibe verileceğini aktardı.

Kapasite artımı, teknoloji yenileme ve modernizasyona yönelik hibe sağlanacak

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bitkisel ve hayvansal orijinli gübrelere yönelik yatırımlar konusunda da hibe desteği duyurusu yaptı. Kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi başta olmak üzere paketlenmesi ve depolanmasına yönelik tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve modernizasyonuna da hibe desteği sağlayacağını beyan etti.

5 yıl süreyle kiralanarak proje uygulamanın mümkün olduğu ifade edildi

Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin her biri için çiftçilerin tek başvuru yapabilecekleri gibi aynı zamanda iki konuyu birleştirip de başvurabilecekleri belirtilen açıklamada, hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelere yönelik yatırımlar için konusunda göre Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, kamudan bağımız tüzel kişiler ile kamu görevlisi olmayan tüm gerçek kişilerin başvurabileceğini aktardı. Başvuru yapılacak yer başvurusu sahiplerine ait olabileceği gibi 5 yıl süreyle kiralanarak proje uygulamanın mümkün olduğu ifade edildi. Hibeye esas olan projenin tutarının alt limitinin en az 1 milyon 1 TL olduğu, yapılacak yeni tesisler için 7 milyon TL'ye, kısmen yapılmış tesislerin tamamlanması için 5 milyon TL'ye, mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması veya teknolojilerinin yenilerek modernizasyonu için 4 milyon TL'ye kadar proje hazırlanabilir olduğu iletildi.

Üreticilerin teknik destek ve ayrıntılı bilgi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü ve İl Proje Yürütme Birimi'ne başvuru yapılabileceği beyan edildi.