Göçmen kuşlar için yemleme çalışması yapıldı

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları, bahar göçü ortasında olan kuşları etkiledi. Zor koşullar nedeniyle uçmakta zorlanan kuşlar, güzergahlarında yer alan bölgelere iniş yapmak zorunda kaldı. Göçmen kuşların yoğun görüldüğü alanlarda Eskişehir DKMP ekipleri tarafından yemleme çalışması yapıldı.