DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Eskişehir ilinde çalışmaları devam eden Gökpınar Barajı inşaatında incelemede bulunarak, ''Gökpınar Barajının gövde dolgusunun yüzde 90'ı tamamlandı'' açıklamasında bulundu.

DSİ Eskişehir iline yaptığı yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Eskişehir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Gökpınar Barajı inşaatında incelemede bulunarak, çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldı.

Genel Müdür Yıldız'a incelemelerinde, Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay, DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürü Kağan Şan ile teknik ekip ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

İncelemelerinin ardından açıklama da bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘‘DSİ olarak Eskişehir ilimize yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün ekibimiz ile birlikte inşaatı devam eden Gökpınar barajımızda incelemede bulunduk. Gövde dolgu çalışmaları devam eden Eskişehir Gökpınar Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 60 bin 800 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Barajımızın gövde dolgusunda yüzde 90 gerçekleşme sağlanmış durumda. Gökpınar Barajı'nın toplam gövde dolgu hacmi 1 milyon 427 bin 268 metre olup, 1 milyon 300 bin metre dolgu imalatı tamamlanmıştır. Kalan 127 bin 268 m gövde dolgusu, dipsavak mekanik aksamı ve dolusavak imalatlarının 2021 yılı Ağustos ayında tamamlanması hedeflenmektedir. 2021 yılı Sulama sezonu sonunda, yani Eylül ayında inşallah Gökpınar barajımızda su tutmayı planlanmaktayız. Temelden yüksekliği 53 metre ve su depolama kapasitesi 120 milyon metreküp olan Eskişehir Gökpınar Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 birim fiyatları ile dekar başına 770 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 47 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Çalışmalarda emeği geçen DSİ ve yüklenici firma çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yatırımlarımızın Eskişehir ilimize hayırlı olmasını diliyorum'' diye konuştu.