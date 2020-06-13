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Gökyüzünde eşsiz manzaralar

Eskişehir’de aralıkla yağan yağmur öncesi gökyüzünde beliren yıldırım ve şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Eskişehir'de aralıkla yağan yağmur öncesi gökyüzünde beliren yıldırım ve şimşekler görsel şölen oluşturdu.


Eskişehir'de, kent merkezi ve ilçelerde 3 gündür aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağışlar, hayatı kısmen olumsuz etkilese de yağış öncesi gökyüzünde beliren yıldırım ve şimşekler görsel şölen oluşturdu. Yaşanan doğa olayında, gök gürültüleriyle birlikte gökyüzünde eşsiz görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar da bu anlara tanıklık etti.

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