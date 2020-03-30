İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gönlü zengin Anadolu kadınına bir örnek daha

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, ihtiyaçlarını karşılayan zabıta ekiplerine kısıtlı imkanlarına rağmen bahçesinde bulunan meyvelerden yemeye çağıran bir teyze gönüllere taht kurdu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, ihtiyaçlarını karşılayan zabıta ekiplerine kısıtlı imkanlarına rağmen bahçesinde bulunan meyvelerden yemeye çağıran bir teyze gönüllere taht kurdu.


Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde, jandarma ekiplerine ‘Üzümler olunca yemeye gelin' diyen Tevhide teyze sonrasında Sivrihisar ilçesinde ise başka bir teyzenin sözleri de yüreklere dokundu. Sivrihisar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların hizmetleri görmek için gittikleri bir evde duygulu dakikalar yaşadı. Kapıda bulunan doğalgaz ve elektrik faturasını öğrenince ‘Nasıl öderim, o kadar param yok ki' diyen teyze, verdiği 100 lira ile kendisini idare edecek gıda malzemesini ekiplere aldırdı. Teyzenin, erzakları teslim eden zabıta ekipleri ardından ‘Allah sizi tüm kazalardan belalardan korusun. Yazın bak şu çiçeklere bak, gelin aileniz var ise erik, meyve ne varsa toplayın. Götürün iyin. Hadi görüşürüz, ha kuzum bakayım” demesi duygu dakikaların yaşanmasına neden oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.