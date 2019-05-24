'Gönül Bahçeleri'nde üretimin hazzını yaşıyorlar

374 vatandaşın yararlandığı Gönüllü Bahçeleri'nde dağıtımı yapılan 8 bin 602 adet fide de toprakla buluştu.

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Gönüllü Bahçeleri'nde, üretimi Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen fidelerin dağıtımı yapıldı.

Tepebaşı sakinlerinin doğa ile iç içe zaman geçirerek çeşitli ürünler yetiştirmesine olanak sağlayan Gönüllü Bahçeleri, boş vakitlerini değerlendirmek için toprağı seçen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Tepebaşı Belediyesi de vatandaşların bu güzel uğraş sırasında sorun yaşamamaları için gerekli önemleri alırken yetiştirecekleri sebzelerin fidelerini de ücretsiz olarak temin ediyor. Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri ve İki Eylül Gönüllü Bahçeleri, Batıkent Mahallesi'nde bulunan Batıkent Hobi Bahçesi ve Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan Selami Vardar Gönüllü Bahçesi'nden 159 engelli, 195 emekli, 13 gazi, 2 gazi yakını ve 5 de şehit yakını olmak üzere toplam 374 vatandaş faydalanıyor.

Gönüllü Bahçeleri'nden yararlanan 374 kullanıcıya domates, salatalık, patlıcan (2 çeşit) ve biber olmak üzere 5 türden sebze fidesinin dağıtımını yaptı. Tepebaşı Belediyesi seralarında üretilen fidelerden, 1 kullanıcıya 23 adet fide verilerek toplam 8 bin 602 adet fidenin dağıtımı gerçekleştirdi.

Gönüllü Bahçeleri'nde toprak ile uğraşarak zaman geçiren ve fideleri toprak ile buluşturan vatandaşlar da aldıkları hizmetlerden memnuniyetini ifade ederek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.