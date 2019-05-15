Gönüllü saç kesimi ve bakımı yaptılar

Eskişehir'de bir grup bayan kuaför, Zihinsel Engelli Kadınlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bulunan vatandaşlara gönüllü olarak saç kesimi ve bakımı yaptı.

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası kuaförlerinden Burcu Tutkun, Nergis Duman, Kıymet Mermer ve Gonca Özkan, Eskişehir Valiliği Yetişkin Zihinsel Engelli Kadınlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bulunan vatandaşlara gönüllü olarak saç kesimi ve bakımı yaptı.

Dernek Başkanı Fethi Özkara, “Bu tür sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olup vatandaşlarımızdan ve odamızdan desteklerinin esirgemedikleri için yaptıkları işlerden ve yardımlardan dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.