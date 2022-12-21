Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü'nden bir kütüphane daha

Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, köyde eğitim görmekte olan öğrencilerin kısıtlı imkanlarını artırabilmek ve onların bilgiye, kitaba erişimini sağlayabilmek için bu sene de kolları sıvayarak işe başladı. Gönüllü öğrencilerden oluşan ekip bu sene ‘Tozlanmasın Okunsun' projesi ile Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şentepe İlkokulunun kütüphane ve kitap ihtiyacını karşıladı. Anadolu Üniversitesinin desteği, köy halkının, öğretmenlerin ve çocukların sıcaklığı ile birlikte okul bahçesinde kütüphane materyalleri birleştirilerek her şeyiyle tam donanımlı bir kütüphane oluşturuldu. Bin 500 kitaba ilave olarak atölyelerde kulüp üyesi öğrencilerin yaptığı rengarenk ayraçlar ve gezegen tasarımları da kurulan kütüphaneye canlı ve renkli bir hava kattı. Kütüphane kurma aşamasına okulda eğitim görmekte olan minik öğrencilerin de destek verme isteği ortaya renkli anlar çıkardı.