Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü'nden Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyarette bulundu.

Sokak hayvanlarına yönelik olarak Üniversitemizde hayata geçirilmesi planlanan projenin görüşüldüğü ziyarette; Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü Başkanı Mehmet Tuncay ile Yönetim Kurulu üyeleri Furkan Nergiz, Başak Derelioğlu ve Özlem Dölek yer aldı.

Ziyarete ilişkin görüşlerini dile getiren Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü Başkanı Mehmet Tuncay, “Bugünkü ziyaretimizde Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile kampüsümüzde sokak hayvanlarının barınma ve beslenmelerine yönelik ne tür çalışmalar yapabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Sağ olsun Rektörümüz de bu konudaki önerilerimizi ve taleplerimizi gayet içtenlikle dinledi ve kendisi de bize fikirleriyle katkıda bulundu. İnşallah Üniversitemiz ve Rektörümüzün destekleriyle sokak hayvanlarına yönelik projemizi yakın zamanda hayata geçireceğimizin müjdesini verebiliriz. Bu konudaki hassasiyetlerinden ve desteklerinden dolayı kulübüz adına Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya teşekkür ederim.“ dedi.