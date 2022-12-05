Gönüllü üyeler kahvaltı etkinliğinde buluştu

Eskişehir Sevgi Zihinsel Yetersizlik Araştırma Eğitim ve Kazanma Vakfı gönüllü üyeleri, Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde Eskişehir'de bir cafede kahvaltı etkinliğinde buluştular.

Vakıf Başkanı Berrin Tekir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘'Engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıları hepimiz az çok biliyoruz. Eskiden yardım edilmesi gereken kişiler olarak bakılırken, artık günümüzde bu görüş, hak temelli bir bakış açısına yerini bırakmıştır. İnsanların eğitim seviyeleri yükseldikçe, bilinçli davranışları da öne çıkar. Bu bilinçle bizlerde; engelli bireylerin, sosyal hayata daha fazla katılabilmeleri için çeşitli projeler üretmekteyiz. İlerleyen günlerde hazırladığımız çeşitli projeleri hayata geçireceğiz ve engelli bireyleri mutlu edeceğiz. Engelli bireyler için; daha etkin etkinlikleri önümüzdeki günlerde, Eskişehir'de gönüllü sayısını artırarak düzenleyeceğiz. Ayrıca düzenlediğimiz kahvaltı etkinliğinde; özel gereksinimli aileler ile yapılan projelerin devamlılığının sağlaması konularını ve bu çocuklarımızın, gençlerimizin ürettikleri ürünlerin sergilenmesi konularını ve projelerini gönüllü üyelerimizle ele aldık. Sergi alanı için açılacak yeni yer hakkında gönüllü üyelerden görüşler alındı ve fikirler paylaşıldı. Bu projelerimizi, engelli bireyler için ilerleyen günlerde hayata geçireceğiz'' dedi.