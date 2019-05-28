Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği protokolü kapsamında, Eskişehir il merkezi ve ilçelerinde bulunan devlet okulu ve özel okullarda eğitim gören İlkokul 3'üncü sınıf öğrencilerine göz taraması yapıldı.

‘Gören Gözler-Gülen Yüzler' projesi kapsamında Eskişehir İl ve İlçelerde bulunan devlet okulu ve özel okullarda eğitim gören İlkokul 3. Sınıf öğrencilerinin göz taramaları yapıldı. Toplum Sağlığı Koruyucu Hekimlik hizmetlerinin istenilen kalite ve verimlilikte ihtiyacı olan kişilere sunulması, erken teşhis ve tedavinin sağlanması ve görme problemi olan öğrencilere ileride oluşabilecek göz sağlığını tehdit edecek sorunların engellenmesi amaçlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Proje Koordinatörlüğü Ekibi tarafından Tepebaşı bölgesi Avukat Şahap Demirer İlkokulunda gerçekleştirilen göz taraması çalışmalarını İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt yerinde incelediler.

Ziyaret esnasında sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini belirten Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; “İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen ‘Gören Gözler-Gülen Yüzler' adlı projenin 2019-2020 eğitim - öğretim yılını kapsadığının altını çizdi. Bilge, Eskişehir il merkezi ve ilçelerinde 4 aylık sürede yapılan göz taramalarında 10 bin 409 öğrencinin değerlendirildiğini; 862 öğrencide göz problemi tespit edildiğini ve ileri tetkik ve tedavi için ilgili kurum ve kuruluşlara sevklerinin gerçekleştirildiğini ifade etti. Ayrıca çocukların görme bozukluklarının erken tespiti ve tedavisiyle birlikte sağlıklı nesillerin yetişeceğini dile getiren Bilge, Eskişehir'de ilkokul çağında tespit edilmemiş görme bozukluğu olan öğrenci kalmamasını amaçladıklarını vurguladı.