Görme engelli çocuklar için bir araya geldiler

Merkezde ve ilçelerde bulunan devlet okullarında ve özel okullarda eğitim gören ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin göz taramalarının yapılmasına ve eğitim ortamlarının düzenlenmesine ilişkin işbirliği protokolü, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına müdür yardımcısı Osman Cebeci ve Engelsiz Yaşama Derneği Başkanı Gönül Gürsoy tarafından Eskişehir Sağlık Müdürlüğünde imzalandı.

‘‘Gören Gözler-Gülen Yüzler'' ve “Sağlıkta Aydınlık Günler” projesi ile öğrencilerin göz taramalarının yapılarak “Toplum Sağlığı Koruyucu Hekimlik” hizmetlerinin istenilen kalite ve verimlilikte ihtiyacı olan kişilere sunulması, erken teşhis ve tedavinin sağlanması ve görme problemi olan öğrencilere Engelsiz Yaşama Derneği uzman personeli tarafından özel eğitim ve egzersiz faaliyetlerinin verilmesi ile ileride oluşabilecek, göz sağlığını tehdit edecek sıkıntıların bertaraf edilmesi amaçlanıyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini belirterek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Engelsiz Yaşama Derneği ile birlikte yürütecekleri projelerin 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılını kapsayacağını ve ortalama 9 bin 959 öğrencinin göz taramalarının yapılacağına değindi. Bilge, “Yapmış olduğumuz protokolle ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine yapacağımız bu taramalar ile göz problemi olan çocuklara gerekli teşhis ve tedavileri uzman personelle yapılacak, tedavi edilme süreleri hızlandırılarak, göz taramaları sonuçları hekim tarafından yaşa ve cinsiyete göre değerlendirilecek, göz problemi olan öğrenciler ilgili kurum ve kuruluşlara sevk edilerek tedavi süreçleri takip edilecek, gerekli olan sağlık hizmeti verilmesinin yanı sıra Engelsiz Yaşama Derneği uzman personelleri tarafından multidisipliner çalışmalar çerçevesinde göz doktorları ve eğitimcilerle işbirliği yapılarak özel eğitim ve egzersiz faaliyetleri verilecek” diye konuştu.