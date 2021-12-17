Görme engelli İranlı sanatçıdan Eskişehirlilere müzik ziyafeti

Eskişehir Porsuk Bulvarı'nda gitar çalarak Türkçe şarkılar seslendiren İranlı görme engelli sanatçı Argavan Hommasi, vatandaşlar ve çevredeki esnafların takdirini topluyor.

Tahran Üniversitesi'nde ‘santur' enstrümanı üzerine yüksek lisans yapan İranlı Argavan Hommasi, yaklaşık 3 aydır Türkiye'de yaşıyor. 29 yaşındaki Doğuştan görme engelli Hommasi, Türkçe dâhil toplamda dört ayrı dil konuşabiliyor, aynı zamanda bu dillerde şarkılar da seslendirebiliyor. Eskişehir'in en işlek yerlerinden Porsuk Bulvarında Türkçe şarkılar söyleyen Hommasi, çevredeki insanların dikkatini çekiyor.

“Müziği çok seviyorum, dil fark etmiyor”

Santur dışında gitar ve piyano da çaldığını aktaran Hommasi, Türkçe şarkıları internet üzerinden kendi çabalarıyla öğrendiğini söyledi. Dil fark etmeksizin müzik yapmaktan zevk aldığını dile getiren sanatçı, “Tahran Üniversitesi'nde ‘santur' enstrümanı üzerine yüksek lisans yapıyorum. Bunun dışında gitar, piyano çalabiliyor ve şarkı söylüyorum. İngilizce, Farsça, Türkçe, Almanca konuşabiliyorum, aynı zamanda bu dillerde şarkılar söyleyebiliyorum. Türkçe şarkıları internetten kendim öğrendim. Birçok şarkı biliyorum. Türkçede ‘İçimdeki Duman', ‘Sevdan Olmasa', ‘Dualar Eder İnsan' gibi şarkıları çalıp söyleyebiliyorum. Türkçe şarkıları söylemeyi çok seviyorum. Müziği çok seviyorum, dil fark etmiyor. Eskişehir çok iyi, insanları çok güzel davranıyorlar, çok kibarlar” dedi.

“Kendisinden çok memnunuz”

İranlı sanatçı Hommasi'nin gitar çalarak şarkılar seslendirdiği caddede çalışan Abdullah Yeşildağ, “Ablanın sesi çok güzel. Kendisi iki gündür burada, çalıştığım restoranın karşısında çalıyor. Gayet güzel. Eskişehir'de zaten sokak müzisyenleri meşhur, kendisinden çok memnunuz” diye konuştu.