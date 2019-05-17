Görme engelli sporculardan Rektör Çomaklı'ya kupalı ziyaret

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü'nün yönetici ve sporcuları, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında görme engelli ressam İlker Ertuğrul tarafından hazırlanan Erzurum Çifte Minare tablosu, Rektör Çomaklı'ya hediye edildi.

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü'nün başkanı, basın sekreteri ve sporcularından oluşan ekip, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette sporcular, çeşitli müsabakalarda kazandıkları kupaları Rektör Çomaklı'ya sundu. Çalışmalarında Anadolu Üniversitesi spor tesislerinden de yararlandıklarını ifade eden kulüp yöneticileri, Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya destekleri için teşekkür etti. Kulüp üyelerini çalışmalarından dolayı kutlayan Rektör Çomaklı, engelli sporcuların başarılarının devam etmesini temenni ettiğini ifade etti.

Görme engelli ressamdan anlamlı hediye

Ziyaret kapsamında görme engelli ressam İlker Ertuğrul tarafından hazırlanan Erzurum Çifte Minare tablosu Rektör Çomaklı'ya hediye edildi. Aynı zamanda Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu olan İlker Ertuğrul, Erzurum Çifte Minare'nin yanı sıra Kız Kulesi ve Eskişehir Odunpazarı evlerini konu alan eserlere sahip. Resimlerini Braille alfabesini temel alarak hazırlayan ressam, bu alfabeyi kullanarak beyaz kağıt üzerine kabartma yöntemiyle aktardığı çizimlerine boyayarak görsellik katıyor.

Milli sporcular yetiştiren bir kulüp

2003 yılında görme engelli bireylerin spor yapmalarına imkân sağlamak amacı ile Eskişehir'de kurulan Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü, futsal B1, futsal B2-B3, atletizm, satranç, judo, halter, goalball ve yüzme olmak üzere Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 8 branşta Eskişehir'i başarılı bir şekilde temsil ediyor. Milli takıma sayısız sporcu yetiştiren kulüp bünyesinde, özellikle judo ve halter branşlarında Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceler elde eden bireyler spor yapma imkânı buluyor.