Görüntülü pilates ve aerobik dersleri sürüyor

Uzmanlar, evde geçirilen zamanda spor yapılmasının sağlık yönünden çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Tepebaşı Belediyesi de eğitmenleri ile hazırladığı pilates ve aerobik derslerini, YouTube platformu üzerinden izlemeye sunuyor. Korona virüs nedeniyle ara verilen pilates ve aerobik eğitimleri, vatandaşlar için online olarak gerçekleştiriliyor. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen görüntülü eğitim videolarına, sürekli olarak yenileri ekleniyor.