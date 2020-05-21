İhlas Haber Ajansı

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Görüntülü pilates ve aerobik dersleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından evde sağlıklı şekilde spor yapılabilmesi amacı ile hazırlanan görüntülü pilates ve aerobik dersleri, yeni videolar ile YouTube üzerinden vatandaşlara sunuluyor.


Uzmanlar, evde geçirilen zamanda spor yapılmasının sağlık yönünden çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Tepebaşı Belediyesi de eğitmenleri ile hazırladığı pilates ve aerobik derslerini, YouTube platformu üzerinden izlemeye sunuyor. Korona virüs nedeniyle ara verilen pilates ve aerobik eğitimleri, vatandaşlar için online olarak gerçekleştiriliyor. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen görüntülü eğitim videolarına, sürekli olarak yenileri ekleniyor.

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