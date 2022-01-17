Göz tansiyonu akıllı lens ameliyatı olmaya engel

Bülent Raşit Tuncel, gözünde sarı nokta hastalığı, göz tansiyonu veya görmeyi azaltabilecek bir hastalığın akıllı lens ameliyatı için engel olduğunu söyledi.

Tıpta yaşanan gelişmeler özellikle göz sağlığı ile ilgili konularda yaşam konforunu artırıyor. Halk arasında “akıllı lens” olarak bilinen ve göz içine yerleştirilerek uzak, yakın ve ara mesafe görme sorunlarını gideren ve gözlük kullanımı önleyen “trifokal lensler” de giderek daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Bülent Raşit Tuncel, özellikle 45 yaşın üzerindeki kişilerde uygulanan akıllı lens ameliyatları için gözde sarı nokta ve göz tansiyonu gibi rahatsızlıkların olmaması gerektiğine dikkat çekti.

“Operasyon, kataraktı olan hastalarla da uygulanabiliyor”

Göz lensi ameliyatının kataraktı olan hastalara da uygulanabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Tuncer, “Akıllı lens ameliyatı gözlük kullanmak istemeyen, yaşı 45'in üzerinde olan, hem uzak hem yakın gözlüğü kullanan, gözünde katarakt rahatsızlığı olan kişilere uygulanabilen bir göz içi lens uygulaması operasyonudur. Bu operasyonu olmak isteyen kişilerin gözünde göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı veya gözün içerisinde görmeyi azaltabilecek başka herhangi bir hastalık olmaması gerekir” dedi.

Bir haftada normal hayata dönüş

Akıllı göz lensi ameliyatı uygulaması hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Tuncer, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu operasyonda gözün içerisinde kalıcı olarak bir mercek yerleştiriyoruz. Bu merceklerin en güzel yanı, ömür boyu kullanılması ve göz bozukluğu numarasının bir daha hiç değişmemesi. Bunların iki odaklı ve üç odaklı olanları var. Üç odaklı olan göz içi mercekleri hem uzakta hem yakında hem de bilgisayarda ara mesafe dediğimiz yaklaşık 60-80 santimetreye kadar kesintisiz görüş yaratıyor ve gözlük bağımlılığını ortadan kaldırıyor. Kalıcı görme bozukluğu olan hastayı, gözlük bağımlılığından kurtaran bir tedavi yöntemi.”

“İki göz aynı anda değil, birer gün arayla ameliyat ediliyor”

Operasyonun yaklaşık 10 dakika sürdüğünü anlatan Dr. Tuncer, “İki göz aynı anda değil, birer gün arayla ameliyat ediliyor. Operasyon sonrası da yaklaşık bir hafta hastanın korunması gerekiyor. Bir hafta sonra hemen normal günlük hayatına dönebiliyor” diye konuştu.