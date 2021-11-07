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Gözel bebek, ambulans uçakla Eskişehir'e getirildi

Hidrosefali hastası Gözel bebek, Kars Harakani Devlet Hastanesi’nden ambulans uçakla getirildiği Eskişehir’de tedavi altına alındı.

Hidrosefali hastası Gözel bebek, Kars Harakani Devlet Hastanesi'nden ambulans uçakla getirildiği Eskişehir'de tedavi altına alındı.


Kars'ta 10 hafta önce doğan ve hidrosefali tanısı konulan 5 kilogramlık Gözel bebek, tedavi için Eskişehir'e getirildi. Kars Harakani Devlet Hastanesi'nden kuvözle bindirildiği ambulans uçakla Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na getirilen Gözel bebeği 112 Acil Servis ekipleri karşıladı. Ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesine getirilen 60 santimetre boyundaki Gözel bebek, Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.

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