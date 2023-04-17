Grubunu lider tamamlayan Anadolu Üniversitesi maç sonu büyük sevinç yaşadı

Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de oynadığı Sandıklıspor maçını 4-1 kazanırken, karşılaşma sonrası teknik ekip ve futbolcular grup liderliğini doyasıya kutladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi futbol takımı dün rakibi Sandıklıspor'u ESOGÜ Stadyumu'nda oynan grubun son karşılaşmasında 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Necati Önal(2), Selim Dağ, Emre Kılınç kaydederken, Sandıklıspor'un tek golünü Mehmet Ali Can attı. Oynadığı 26 maçta 20 galibiyet 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Anadolu Üniversitesi, 65 puanla grubunu lider olarak tamamladı. Son maç sonrası teknik ekip ve futbolcular büyük sevinç yaşarken, liderliklerini kutladılar. Anadolu Üniversitesi Yükselme Play-Off maçında eşleşeceği rakibi yenerse 3. Lig'e yükselecek.