GSF'de “Grafik Tasarımında Güncellik ve Uluslararası Mesleki Gelişim” konuşuldu

Sanat yönetmeni ve tasarımcı Cankat Oğuz'un konuşmacı olarak yer aldığı, GSF Dekanlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Oğuz: “Yeni insanlarla tanışmak hayatınıza etki ettiği kadar tasarım anlayışınızı da değiştiriyor”

Sanat yönetmeni ve tasarımcı Cankat Oğuz, öğrenciler ile bir araya gelerek kariyeri ve çalışmalarıyla ilgili söyleşi gerçekleştirdi. Oğuz, Hindistan'da yaptığı çalışmalardan ve kendi web sitesinin kuruluş zamanından bahsederken şu ifadelere yer verdi:

“Kendi web sitemi kurdum ve sonrasında Dinahmoe'da kıdemli sanat yönetmeni olarak çalışmaya başladım. Bu siteyle birlikte uluslararası anlamda birçok ödülün sahibi oldum. Tüm yaptığım işlerde, farklı olacağım ve kendimden bir şeyler katacağım, diyerek ilerledim.”

Söyleşi sonunda sanat yönetmeni ve tasarımcı Cankat Oğuz, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak sunumunu sonlandırdı.