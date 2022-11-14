GSF'den “Monobastim Karma” sergisi aldı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü son sınıf öğrencilerinin düzenlediği “Monobastim Karma” sergisinin açılış töreni Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÜDAM) gerçekleştirildi.

Küratörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Güldane Araz Ay'ın yaptığı serginin açılışına TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Haşim Şahin'in yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katılım gösterdi. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencilerinden Elena Pavlova, Maria Jose Valdivieso Loja, Ezgi Ertürk, Tunç Kardeş, Emre Karayiğen, Büşra Yorulmaz, Rabia Hazar, Asya Nur Yılmaz, Ecem Meleke Karaduman, Ali İhsan Sargın, Yersu Deniz Altan, İlayda Yılmaz ve Ayten Ersoy'un eserleri sergide sanatseverlerle buluştu.

Prof. Araz Ay: “Öğrencilerimiz kendi sanatsal görüşlerini dile getirdiler”

Çalışmalar hakkında bilgi vererek serginin açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Güldane Araz Ay, “Anadolu Üniversitesi Resim Bölümü son sınıf öğrencilerinin baskının monobaskı aşamasındaki workshop çalışmasında yaptıkları uygulamaları sizlerle buluşturmayı amaçladık. Öğrencilerimiz bu teknikle birlikte kendi konularını özgürce ifade etme imkânı buldular, uyguladıkları estetik ve kendi sanatsal görüşlerini dile getirdiler. Yaptıkları çalışmalar sonrasında bu güzel sergiyi hazırladık.” ifadelerini kullandı.