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Gül mevsiminde Eskişehir'den kartpostallık görüntüler

Eskişehir’de mayıs ayının son günlerinde farklı renklerde açan güller güzellikleriyle göz dolduruyor.

Eskişehir'de mayıs ayının son günlerinde farklı renklerde açan güller güzellikleriyle göz dolduruyor.


Eskişehir'de Porsuk Çayı ve yakınlarındaki yolların kenarında bulunan güller, ‘gül mevsimi' olarak da bilinen mayıs ayının son günlerine gelindiğinde çiçek açarak hem kokularıyla hem de eşsiz görüntüleriyle göz doldurdu. Kırmızı, beyaz, pembe ve yavruağzı gibi birçok renkte açan güller Porsuk Çayı'nın manzarasıyla birleşince kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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